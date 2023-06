Fifa anuncia o país-sede da Copa do Mundo de Futsal de 2024

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (23) que a Copa do Mundo de Futsal de 2024 será realizada no Uzbequistão. A competição, que terá sua décima edição, acontecerá entre os dias 14 de setembro e seis de outubro do ano que vem.

Por ser o país-sede, o Uzbequistão é a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo de Futsal. Além dele, a competição contará com mais quatro equipes asiáticas, três africanas, quatro da Concacaf, a Confederação da América do Norte, Central e Caribe, quatro sul-americanas, uma da Oceania e sete europeias.

O Brasil é o maior campeão da Copa do Mundo de Futsal, com cinco títulos de nove edições disputadas. Entretanto, não vence o torneio desde 2012. A segunda maior campeã é a Espanha, com dois títulos. A Argentina e Portugal, último vencedor da competição, fecham o quadro de campeões.

A Copa do Mundo de Futsal começa pela fase de grupos, sendo seis agrupamentos com quatro equipes cadas. Nessa altura, os dois primeiros colocados e os quatro melhores terceiros colocados avançam para as eliminatórias. A partir daí, serão disputadas as oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa de terceiro lugar e final.