WSL: Filipinho, Chianca e Italo avançam às quartas, mas Medina cai para repescagem

Rio - Os brasileiros brilharam no primeiro dia de prova da etapa de Saquarema, na região litorânea do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (23), pela Liga Mundial de Surfe (WSL). Nas águas da praia de Itaúna, o Maracanã do Surfe, os surfistas Filipe Toledo, João Chianca, Yago Dora e Italo Ferreira avançaram às quartas de final. Já Gabriel Medina e o americano número 1 do ranking Griffin Colapinto foram para repescagem.

Nascido em Saquarema, João Chianca mostrou estar familiarizado com as ondas de Itaúna. O Chumbinho, como é conhecido, se impôs na segunda bateria e conseguiu uma nota de 14,83 no somatório. Já na terceira bateria, Filipe Toledo conseguiu a virada nos últimos dez minutos com duas manobras de borda, e somou 14,53 contra 14,50 do compatriota Samuel Pupo.

Na quinta bateria, o duelo entre Yago Dora e Gabriel Medina também foi equilibrado. Medina chegou a ter a liderança nas mãos até os últimos minutos graças a um aéreo, mas Dora respondeu na mesma moeda para avançar às quartas e jogar o tricampeão para a repescagem. Já na última bateria, Italo Ferreira não teve dificuldades para se classificar com um somatório de 15,00.

Entre os gringos, o destaque fica por conta de John John Florence, que conseguiu uma nota 9,00 dos juízes, a melhor do dia, com um belo aéreo. No somatório, o havaiano fez 15,67, também a maior nota geral, superando o 15,53 do brasileiro Yago Dora. Já o atual número 1 do ranking da WSL, o americano Griffin Colapinto foi para repescagem após ser superado pelo australiano Liam O'Brien.