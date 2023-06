Messi completa 36 anos e é homenageado em sua cidade natal

The city of Rosario celebrating the birthday of its little boy, Leo Messi pic.twitter.com/L1yF39WJyx — Sara (@SaraFCBi) June 24, 2023

Rio - Lionel Messi celebra neste sábado (24) seu 36º aniversário e foi homenageado em Rosário, sua cidade natal. O Monumento à Bandeira, atração da cidade, ganhou um show de luzes nas cores azul e branco com a mensagem de “feliz aniversário” ao craque argentino. Nas redes sociais, ele agradeceu o carinho.Além da cidade de Rosário, grande craques do futebol aproveitaram o dia para parabenizarem Messi. Foram os casos de Mbappé e Neymar, ex-companheiros do argentino no Paris Saint-Germain.Agora com 36 anos, Messi aproveita seus últimos dias de férias antes de se apresentar ao Inter Miami. A expectativa é que o craque argentino estreie no dia 21 de julho, contra o Cruz Azul, do México, na Copa das Ligas, torneio entre equipes americanas e mexicanas.