Vôlei: Brasil vence a Eslovênia de virada pela Liga das Nações

Em partida válida pela Liga das Nações de vôlei, que acontece em Orleans, na França, o Brasil venceu a Eslovênia de virada por três sets a um. Após perder o primeiro set por 23/25 para uma das seleções em maior ascensão na competição, Alan e Lucarelli comandaram a remontada da seleção brasileira ao vencer três sets consecutivos por 25/23, 26/24 e 25/21.

Após a Eslovênia fazer um primeiro set excelente, com muito volume de jogo e sem erros, o treinador da Seleção, Renan Dal Zotto, ajustou a equipe, principalmente próximo à rede, e o Brasil começou a reagir. O levantador Bruninho via os atacantes Alan e Lucarelli em dia inspirado, e com uma melhor linha de recepção, não teve dificuldades para deixar os dois desequilibrarem e garantir a vitória brasileira.

O Brasil retorna às quadras no próximo domingo (25), quando enfrentará a França. Essa será a última partida da equipe comandada por Renan Dal Zotto pela segunda semana da Liga das Nações, que voltará a ser disputada entre os dias 4 e 9 de julho, nas Filipinas. A fase final será em Gdansk, na Polônia, entre os dias 19 e 23 de julho.