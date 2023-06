Real Madrid acerta renovação de vínculo com Vini Jr

O Real Madrid acertou a renovação de contrato de Vini Jr até junho de 2027. Além disso, o contrato do brasileiro, cria das categorias de base do Flamengo, terá uma multa rescisória avaliada em 1 bilhão de euros (R$ 5,23 bilhões). As informações são do jornal espanhol "Marca".

O acordo de renovação foi assinada por Vini Jr ainda no ano passado, ao fim das últimas férias do jogador. Inicialmente, foi debatida uma ampliação do vínculo, que antes terminava em 2024, para 2026. Entretanto, o acordo ampliou mais um ano de contrato do brasileiro com o clube merengue.

Além disso, o novo contrato dá a Vini Jr um dos maiores salários do elenco. O anterior dele era o primeiro com o Real Madrid, logo após ele chegar do Flamengo, portanto, tinha vencimentos de um jogador considerado uma promessa. Ou seja, nada muito impressionante para o jogador do calibre do brasileiro.

Após ser um dos principais nomes do Real Madrid em 2021/22 e autor do gol do título da Liga dos Campeões daquela temporada, Vini Jr se consolidou em 2022/23 como um dos melhores do mundo. Ele participou de 42 gols, sendo balançando as redes 23 vezes ou dando 19 assistências, além de ter sido eleito o melhor jogador do clube merengue na temporada.

Além disso, o brasileiro se tornou uma figura mundial na luta contra o racismo, após os inúmeros casos de discriminação que sofreu na Espanha durante seus anos no Real Madrid. Vini Jr entrou em confronto com a própria La Liga, organização que administra o Campeonato Espanhol, e ganhou apoio da CBF e do governo brasileiro, principalmente após o episódio no Mestalla, em maio.