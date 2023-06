Liga das Nações: Brasil supera a França e sobe para terceiro

Rio - Com grande atuação de Alan e Lucarelli, o Brasil venceu a França por 3 sets a 1, neste domingo (25), em Orleans, pela Liga das Nações de vôlei masculino. Diante da pressão da torcida francesa, a seleção brasileira se impôs desde o início e levou a melhor com parciais de 25/20, 25/23, 19/25 e 25/23.

Foi um jogo muito disputado. O Brasil começou melhor e venceu o primeiro set com tranquilidade, mas a França reagiu e a partida foi definida nos detalhes. O segundo set foi mais equilibrado, mas a seleção brasileira venceu. Os franceses sobraram no terceiro set, mas não resistiram no quarto.

Com a vitória, o Brasil subiu para o terceiro lugar, com seis vitórias e duas derrotas. Já a França fica em décimo, com três vitórias e cinco derrotas, e fora da zona de classificação. A seleção comandada por Renan Dal Zotto volta a jogar nas Filipinas, entre os dias 4 e 9 de julho.