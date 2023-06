Zidane pode assumir o Real Madrid quando Ancelotti for para a Seleção

Rio - O Real Madrid pode recorrer a um grande ídolo do clube para substituir Carlo Ancelotti. Segundo o “Mundo Deportivo”, o nome de Zinédine Zidane tem ganhado força para o lugar do treinador italiano, que deve assumir o Brasil em julho de 2024.



Curiosamente, Zidane está sem clube desde que deixou o próprio Real Madrid, em 2021. De lá para cá, ele teve interesse de equipes como Juventus e Paris Saint-Germain, mas não fechou acordo.

Ídolo do Real Madrid como jogador, Zidane também fez história no clube como treinador. Ele conquistou três títulos seguidos da Liga dos Campeões com a equipe espanhola.



Além de Zidane, quem também tem seu nome especulado nos bastidores é o ex-volante Xabi Alonso. Informações da imprensa europeia dão conta de que ele é o favorito do presidente Florentino Pérez.