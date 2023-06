Clube de Cristiano Ronaldo acerta contratação de astro do Chelsea

O Al Nassr, da Arábia Saudita, acertou a contratação do meia Hakim Ziyech, do Chelsea. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, restam apenas exames médicos para concluir a negociação. O marroquino assinará contrato até junho de 2026.

No começo do ano, o marroquino chegou a ser alvo do Paris Saint-Germain, da França, mas as negociações não avançaram. Ziyech perdeu espaço na última temporada e diminuiu o interesse dos franceses e outros possíveis clubes.

Hakim Ziyech chegou ao Chelsea em 2020, após se destacar com a camisa do Ajax, da Holanda. Ao todo, soma 107 jogos, 14 gols e 13 assistências. Na temporada 2022/23, disputou 24 jogos e deu três assistências, mas não marcou gols.