Kylian Mbappé pode frustrar PSG e Real Madrid e virar reforço do Liverpool, diz rádio espanhola

Rio - Mais uma vez Kylian Mbappé é o dono das atenções na janela de transferências do mercado europeu, assim como foi no ano passado. Depois de o atacante ter informado, através de uma carta, ao Paris Saint-Germain que não ficaria no clube até 2025 com destino ao Real Madrid, a rádio Marca, da Espanha, informou nesta semana que o Liverpool é um dos times interessados e dispostos a investir no atleta francês.



Em entrevista ao veículo espanhol, Marco Kirdemir, que é um empresário com fontes no estafe de Mbappé, disse que a situação do astro francês deve se resolver nas próximas semanas e a Inglaterra pode ser um dos destinos do atacante.



"O Mbappé está perto do Real Madrid, mas não é apenas o Real Madrid que o quer. O Liverpool está competindo com o time espanhol e quer pagar uma fortuna por Mbappé. O Liverpool estaria disposto a oferecer cerca de 300 milhões de euros para contar com o atacante", comentou o empresário para a rádio Marca



Apesar da possibilidade e do desejo do Liverpool, Kirdemir vê a contratação bastante complicada. De acordo com o empresário, desta vez, o astro do PSG e da seleção francesa pretende escolher o melhor projeto esportivo e já teria deixado claro para seu estafe que deseja o clube espanhol, com quem tinha negociado a temporada passada, mas se recusou a assinar o contrato e decidiu permanecer no PSG.



"Desta vez, me parece que Mbappé já informou que só sai do PSG para ir para o Real Madrid. A decisão não deverá ser movida apenas pelo dinheiro, mas pelo que se pode ganhar indo para o novo clube. Mbappé entende que, com a camisa do Real Madrid e ao lado dos jogadores do time, como Vini Junior, ele poderá conquistar a Champions League (Liga dos Campeões) e o prêmio de melhor do mundo. Apesar do Liverpool estar vivo no negócio e oferecer mais dinheiro, me parece que Mbappé será jogador do Real Madrid", explicou Kirdemir na entrevista.



ENTENDA A SITUAÇÃO DE MBAPPÉ



A temporada 2023-24 será a última de Mbappé no PSG. O atacante não ativará cláusula de renovação do vínculo com o clube parisiense em junho do próximo ano e ficará livre no mercado para assinar um novo contrato. O jogador renovou seu contrato em junho de 2022 com a equipe de Paris e, internamente, o clube não compreende a decisão e vê a medida como uma manobra do atleta para ser vendido ou fazer um novo contrato.



No PSG, Mbappé recebe atualmente US$ 120 milhões por ano, cerca de R$ 600 milhões. Na última negociação para permanência do craque de 24 anos, o clube deu carta branca ao atleta para escolher inclusive com quais jogadores não queria mais atuar.



REAL MADRID MONITORA SITUAÇÃO DE MBAPPÉ



Quem se anima novamente com a possibilidade de contar com Mbappé é o Real Madrid. O presidente do time merengue, Florentino Pérez, afirmou na última semana a torcedores que ainda contará com francês no elenco, mas sua contratação não seria feita agora Se esperar mais seis meses, a equipe da capital espanhola poderá firmar um pré-contrato com o atacante e não arcará com multa rescisória, apesar das vultosas luvas que estarão no acordo.



De acordo com o jornal Marca, o Real se animou com a notícia e espera que Mbappé e PSG tomem a iniciativa. O periódico cita ainda que a contratação do francês preencheria a lacuna deixada por Karim Benzema, que partiu para o saudita Al-Ittihad. No entanto, o clube se preocupa com o relacionamento em seu vestiário e não quer voltar a conviver com crises de ciúmes.