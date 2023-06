Abel Ferreira é punido pelo STJD por tomar celular das mãos de jornalista

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu, nesta terça-feira (27), o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, com um jogo de suspensão por ter tomado o celular da mão de um jornalista em uma confusão depois do empate com o Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ele foi absolvido do pagamento de multa e pode recorrer da decisão.

Abel foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina e à ética desportiva". O técnico ficará fora do jogo do Palmeiras contra o Athletico-PR, no domingo (2), às 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do torneio, no Paraná.

O que aconteceu

Após o empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e Palmeiras, o diretor de futebol do time paulista, Anderson Barros, discutia com a arbitragem em um dos tuneis do Mineirão. O jornalista Pedro Spinelli, produtor da TV Globo, filmava o momento, quando foi surpreendido pela chegada de Abel Ferreira, que tomou o aparelho de suas mãos. O momento foi registrado por outros veículos de imprensa.