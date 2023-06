Bela do Corinthians dá dicas sobre como consumir corretamente água

Rio - Nosso corpo é constituído de cerca de 60% a 70% de água. Beber bastante líquido é vital para o bom funcionamento do organismo. Mas se no verão muitos deixam de tomar água, mesmo com o calor aguçando a sede, no tempo mais frio pode ser ainda mais difícil. A bela do Corinthians e médica Camilla Lewin alertou para um problema que acontece no inferno em relação ao consumo de água.



"Geralmente no inverno sentimos menos sede devido a temperaturas mais baixas , mas o ar é mais seco com baixa umidade , sendo muito importante a continuidade na manutenção de beber água para evitar a desidratação , que ocorre de forma mais silenciosa", explica a médica Camilla Lewin



Por isso, é tão importante beber o líquido seja qual for a estação. "Nosso corpo é constituído de 60-70 % de água , e todo o nosso metabolismo , digestão e reações químicas dependem de água. Por isso, pessoas que bebem pouca água podem ter diversos problemas, desde uma simples dor de cabeça até um choque hipovolêmico", pontua.



A médica elencou outros problemas de saúde que beber pouca água pode ocasionar:



• Pele ressecada ;



• Mau hálito ;



• Constipação intestinal ;



• Infecção urinária ;



• Cálculo renal ;



• Gota ;



• Dores articulares ;



• Confusão mental ;



• Desorientação ;



• Dificuldades respiratórias ;



• Entre outros".



Camilla diz que frutas mais hidratantes, como abacaxi, laranja, mamão, melancia e melão também ajudam a hidratar. Elas possuem boa quantidade de água e ajudam na hidratação do organismo".



Águas saborizadas e sucos também podem ajudar quem tem dificuldades de beber o líquido. "Essas bebidas ajudam as pessoas que não costumam beber água, mas vale salientar que não existe bebida melhor para a hidratação do que a água pura , sendo importante para essas pessoas irem aos poucos se acostumando a beber água", enfatiza.



Segundo Camilla, existem vários fatores que interferem na quantidade de água que devemos beber :



"• Temperatura ;



• Peso ;



• Idade ;



• Atividade física ;



• Umidade relativa do ar ;



• Doenças pré- existentes ;



• Alimentação



Visando facilitar o cálculo da quantidade de água que se deve beber por dia , na prática foram criadas algumas equações :



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) :



• Quantidade de água (ml) = Peso (kg) x 35 (ml)



Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte :



• Sedentário :



Quantidade de água (ml) = Peso (kg) x 33 (ml)



• Praticante de atividade física :



Quantidade de água (ml) = Peso (kg) x 45 (ml)”.



"Vale ressaltar que beber água em excesso pode ser tão prejudicial como beber pouca, de acordo com a profissional da saúde. "Isso porque ocorre uma diluição sanguínea , diminuindo a concentração de eletrólitos , tais como a hiponatremia , que é a diminuição do sódio no sangue . Podendo causar em última instância até edema cerebral . Por isso não se deve beber mais do que 50 ml por kg corporal", completa.