Criticada em convocação da Seleção, jogadora do Flamengo decide se afastar das redes sociais

Rio - Principal surpresa na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo feminina, divulgada na tarde desta terça-feira (27) , a goleira Bárbara decidiu se afastar das redes sociais. Sem confirmar o motivo, a jogadora do Flamengo anunciou que sua assessoria ficará responsável pelo conteúdo neste período.“Bom, queria passar aqui pra deixar vocês informados de uma decisão minha. A partir de hoje, irei me afastar e não estarei comandando minhas redes sociais por um tempo. Tudo que for postado, comentado, curtido, dúvidas, mensagens... podem falar direto pelo direct, pelo link na minha Bio, através do e-mail ou até mesmo pelo whattsapp que lá se encontra. Minha assessoria estará a todo vapor pra dar a mesma atenção a todos vocês. Amo vocês e até logo”, escreveu Bárbara.A presença da goleira na convocação foi alvo de críticas, já que ela vinha sendo convocada e não atravessa um bom momento no Flamengo. Pia utilizou a experiência de Bárbara, que está a caminho de sua quinta Copa do Mundo, para justificar sua escolha.“Eu acho que é o mesmo quando falo da Tainara e da Mônica. A Lorena se machucou e agora temos a Lelê como nossa primeira goleira. Com toda a experiência que a Bárbara tem, vai trazer força, que é muito bom para o time", declarou.