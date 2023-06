Pela 7ª rodada do Cariocão Série A2, America e Araruama empataram ontem, em 1 a 1, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema. Weverton abriu o placar para o Arara e Felipe Dias igualou para o Mecão, que ocupa a 9ª posição, com 7 pontos. Já o Araruama segue em 6º, colado no G-4, com 10 pontos. Resende (10º) e Artsul (4º) finalizam a rodada hoje, às 15h, no Trabalhador.