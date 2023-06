Liverpool divulga novas imagens da reforma para ampliação do Anfield

Nesta quinta-feira (29), o Liverpool divulgou novas imagens das reformas pela ampliação da capacidade do Anfield. O clube inglês apresentou o andamento das obras na visão mais alta do estádio, no setor chamado de Anfield Road End, atrás de um dos gols.

As obras pela expansão do estádio começaram em setembro de 2021, mas em nenhum momento a casa dos Reds foi fechada. O objetivo é aumentar em sete mil o número de lugares, deixando o Anfield com a capacidade para receber 61 mil torcedores.

Na Inglaterra, o estádio ficará atrás apenas de Wembley (90.000), Old Trafford (74.310), do Manchester United, e do Tottenham Hotspur Stadium (62.850). De acordo com o jornal "The Athletic", o custo das obras é de 80 milhões de libras (R$ 490 milhões).