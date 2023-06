Novo programa de Neto já tem data de estreia na Band

O programa "Apito Final", que será apresentado por Neto, estreará na tela da "Band" no dia 16 de julho. A atração estava prevista para começar no começo do mês, mas foi adiada para a terceira semana. A informação é da coluna de Flávio Ricco no "R7".



O "Apito Final" será exibido entre 22h e 0h. Durante o programa "Os Donos da Bola", Neto prometeu "falar tudo" na nova atração, transmitida em horário noturno.

Mesmo com o novo programa, Neto continua apresentado o "Os Donos da Bola" diariamente. O apresentador revelou, inclusive, que seguir no programa foi uma exigência para topar o desafio de tomar conta de mais uma atração na emissora.



O "Terceiro Tempo", programa comandado por Milton Neves, se mantém na programação da emissora só pelos próximos dois domingos. O apresentador vai seguir na emissora até o final do ano, quando se encerra o contrato.