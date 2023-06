Luiz Araújo faz o primeiro treino

Na tarde de ontem, um dia depois da goleada sobre o Aucas, Luiz Araújo foi ao Ninho do Urubu e realizou o primeiro treino como jogador do Flamengo. Lá, ele conversou com a Fla TV e exaltou a estrutura do clube.

"Me surpreendeu muito aqui. Ouvi falar muito bem, mas pessoalmente é ainda melhor. Muito feliz de fazer meu primeiro treino com o grupo. Tenho certeza que vou aprender muito com eles, ainda tenho muito a evoluir e tenho certeza que vou ajudar a todos", disse Luiz Araújo.

O atleta só pode estrear a partir de segunda-feira, quando abre a janela de transferências.