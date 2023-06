Liga Forte anuncia acordo de R$2,3 bilhões com investidores

Em reunião nesta sexta-feira (30), na sede da XP em São Paulo, os clubes que fazem parte da Liga Forte Futebol (LFF) aprovaram acordo com a Life Capital Partners e Serengeti Asset. Os investidores pagaram R$ 2,3 bilhões por 20% das receitas comerciais, como direitos de TV, do bloco pelos próximos 50 anos de Brasileirão.



Nos próximos dias, haverá um adiantamento de R$ 500 milhões pela XP, uma das empresas que fez a assessoria das negociações, para ser dividido entre os clubes. Fazem parte do bloco, Fluminense, Athletico, Fortaleza, Coritiba e quase todos que disputam a Série B.



Outros integrantes da LFF, Internacional, Náutico e Atlético-MG ainda aderiram ao acordo, porque precisam primeiro passar por aprovação em seus conselhos. Além deles, os investidores também conversam com Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que saíram da Libra, o outro bloco.



“A formação do bloco da LFF é um passo fundamental para redução dos desequilíbrios financeiros que afetam a competitividade do futebol brasileiro, com impactos diretos na qualidade do espetáculo e em sua atratividade comercial. A partir desse passo decisivo continuaremos buscando a formação da Liga Unificada, seguindo as melhores práticas do mercado global. Nossa visão é transformar a Liga Brasileira em uma das três maiores ligas do mundo e devolver ao futebol de nosso país o brilho que o consagrou", disse o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.



Com o acordo, os clubes da Liga Forte se comprometeram a negociar em conjunto os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025.



A proposta inicial da Life Capital Partners e da Serengeti Asset era de R$4,85 bilhões, desde que houvesse a assinatura de pelos menos 36 clubes das Séries A e B. Como não houve entendimento entre Liga Forte e Libra por uma negociação conjunta, muito em função das diferenças principalmente na divisão das cotas de TV, os dois blocos seguiram trabalhando separadamente.



Veja os clubes que fazem parte da Liga Forte Futebol (LFF)

ABC, Athletico, Atlético-MG, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Brusque, Chapecoense, Coritiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário-PR, Sport, Vila Nova e Tombense.

Quais clubes fazem parte da Libra

Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória.

Quem negocia separadamente

Botafogo, Cruzeiro e Vasco