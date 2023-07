CBF define novo técnico interino, e Ramon Menezes irá voltar para o Sub-20

Rio - A CBF já escolheu o nome do treinador interino que irá comandar a seleção brasileira até a chegada de Carlo Ancelotti em junho de 2024. De acordo com informações do jornalista André Rizek, o nome é guardado a "sete chaves", mas o entendimento da entidade é de que terá um impacto positivo. Ramon Menezes irá retornar para o comando da seleção brasileira sub-20.

O nome será anunciado na semana que vem e terá a responsabilidade de comandar o Brasil em pelo menos oito desafios: seis jogos das Eliminatórias e dois amistosos, durante as temporadas de 2023 e 2024. O interino já fará parte da comissão de Ancelotti.

Ramon será preservado após os resultados negativos à frente da Seleção principal. Ele comandou o Brasil em três jogos, sendo duas derrotas para Marrocos e Senegal, e apenas uma vitória sobre Guiné.