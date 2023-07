F1: Max Verstappen ganha corrida sprint do GP da Áustria

Após uma largada com briga direta com Sergio Pérez, seu companheiro de Red Bull, Max Verstappen venceu sua primeira corrida sprint na temporada sem muita dificuldade. O holandês mostrou muito talento com os pneus intermediários e somou pontos importantes no GP da Áustria de Fórmula 1 para continuar em busca do tricampeonato mundial.



Diferentemente das duas últimas temporadas, as etapas da Fórmula 1 que têm a corrida sprint em seu cronograma não utilizam mais como forma de definir o grid para a corrida do domingo. As posições da largada da corrida principal foram definidas na sexta-feira. De qualquer forma, a prova curta ainda conta pontos extras no Mundial.



Líder da classificação, Verstappen soma oito pontos e chega a 203, contra 132 do companheiro e vice-líder Sergio Pérez, que somou seis neste sábado. "A largada não foi muito boa, mas consegui controlar o desgaste do pneu para terminar em primeiro. Nas últimas voltas, os slicks estavam bem mais rápidos, mas eu já estava muito à frente e não precisei fazer a parada. Foi uma boa corrida", disse Verstappen.



A chuva voltou a cair em Spielberg antes da largada do GP da Áustria. Com isso, os pilotos apostaram nos pneus intermediários O ápice da corrida sprint foi justamente a primeira volta. Pérez resolveu atacar seu companheiro de equipe e chegou a assumir a primeira posição, mas voltou a ser ultrapassado e recebeu um fechada do holandês.



No rádio, Pérez reclamou de seu companheiro de Red Bull, que disparou na primeira posição e não foi mais ameaçado. "O que há de errado com o Max, cara?", disse o mexicano. A disputa com Verstappen fez o atual vice-líder do mundial perder a segunda posição para Nico Hülkenberg, que teve uma largada impressionante.



Pérez, no entanto, recuperou a vice-liderança na 12ª volta, quando se aproveitou de uma falha de Hülkenberg para fazer a ultrapassagem e confirmar o segundo lugar. O piloto da Haas ainda perdeu posição para Carlos Sainz Jr., antes de apostar no pneu macio e despencar na disputa por posições. Ele acelerou tudo no fim e conseguiu terminar em sexto.



Quem levou a pior na briga inicial entre Verstappen e Pérez foi Lando Norris, que perdeu várias posições e foi fechar a curta corrida apenas em nono. O piloto da McLaren usou o pneu intermediário até o fim e acabou perdendo posições cruciais na volta final.



Além de Hülkenberg, boa parte dos pilotos optaram pelos slicks nas voltas finais, quando a pista ficou um pouco mais seca, exceções para os líderes, que foram com o intermediário até a bandeirada, com destaque para Lance Stroll. O canadense fechou em quarto, na frente de Fernando Alonso, em quinto. Ocon, sétimo, e Russel, em oitavo, também pontuaram.



Já Lewis Hamilton fez uma corrida de superação. Apesar de sair da 18ª posição, teve uma ótima largada e conseguiu fechar em décimo, apesar de não pontuar.



Confira a classificação final da corrida sprint:



1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 30min26s730



2º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 21s048



3º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 23s088



4º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 29s703



5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 30s109



6º - Nico Hülkenberg (ALE/hAAS), a 32s297



7º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 36s602



8º - George Russell (ING/Mercedes), a 36s611



9º - Lando Norris (ING/McLaren), a 38s608



10º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 46s375



11º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 49s807



12º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 50s789



13º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 52s848



14º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 56s593



15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 57s662



16º Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1min04s822



17º - Nick de Vries (HOL/AlphaTauri), a 1min05s617



18º - Logan Sargean (EUA/Williams), 1min06s059



19º - Zhou Ganyou (CHN/Alfa Romeo), a 1min10s825



20º - Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min16s435