Gol de Messi é eleito o mais bonito da última Liga dos Campeões

A Uefa (União das Associações Europeias de Futebol, na sigla em inglês) divulgou em seu site oficial o resultado da votação de torcedores para decidir o gol mais bonito da última edição da Liga dos Campeões, conquistada pelo Manchester City no último dia 10.



O vencedor da enquete foi o gol de Lionel Messi contra o Benfica, no empate por 1 a 1 entre o PSG e a equipe lusitana, na quarta rodada da fase de grupos da competição.

O tento do argentino foi seguido pelo gol de Vini Jr, do Real Madrid, contra o Manchester City, no empate em 1 a 1, pela ida das semifinais, e por Erling Haaland em seu gol de virada dos Citizens no encontro da fase de grupos contra seu ex-time, o Borussia Dortmund.



Os fãs escolheram entre dez gols selecionados por um painel de observadores técnicos da Uefa. Pelos especialistas, Haaland liderou a lista, seguido de Mbappé (contra a Juventus) e Lionel Messi.