Campeão do mundo com a Espanha se aposenta e vira treinador de futebol

Neste sábado, 03, Cesc Fàbregas anunciou a aposentadoria do futebol. Apesar disso, ele não deixará o esporte. O agora ex-jogador também comunicou que passará a ser técnico do time B do Como, da Itália.

"Um clube e um projeto que não podia estar mais entusiasmado. Essa equipe conquistou meu coração desde o primeiro minuto, nos encontramos no momento perfeito da minha carreira. Vou dar tudo de mim nesta nova aventura", disse Fàbregas, em comunicado oficial.





Ele, inclusive, jogou pelo Como na temporada passada. Com o time da segunda divisão italiana, o meio-campista disputou 17 jogos e deu duas assistências.

Ao longo da carreira, ele também vestiu as camisas do Barcelona, Arsenal, Chelsea e Monaco. Dentre os principais títulos da carreira por clubes, estão o Mundial de Clubes, a Liga Europa, o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol. Pela seleção espanhola, Fàbregas venceu a Copa do Mundo de 2010 e as Euros de 2008 e 2012.

"A todos que me ajudaram, meus companheiros de equipe, treinadores, diretores, presidentes, proprietários, torcedores e meu agente; a toda minha família, desde meus pais até minha irmã, minha esposa e meus filhos, que sempre me aconselharam e sempre foram um guia; aos meus adversários com quem partilhei grandes batalhas em campo: obrigado por me tornarem mais forte", afirmou o ex-jogador.



"Tenho muitas memórias indeléveis e encontrei muitos amigos pelo caminho, só por isso já teria valido a pena. Também aprendi três idiomas e cresci e amadureci nas minhas viagens. Eu tive experiências que nunca pensei que chegaria perto em um milhão de anos", completou.