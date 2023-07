PSG pode bater recorde de gastos em contratações nesta temporada

O PSG pode quebrar seu recorde de gastos em um ano nesta temporada. Segundo o jornal "Le Parisien", o clube francês, que mira as contratações de Harry Kane, Bernardo Silva e João Félix, pode chegar próximo aos 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) em reforços, batendo o valor mais alto de 262 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão, na cotação atual), em 2018/19.

Com as saídas de Messi e Sergio Ramos, o PSG ganhou um alívio na folha e decidiu investir. Além disso, os franceses podem faturar com uma possível venda de Mbappé ao Real Madrid. Segundo o veículo, o diretor do clube francês, Luís Campos, recebeu o aval do Catar para gastar até 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) em duas contratações para o ataque.

Um dos principais focos do PSG é Harry Kane, do Tottenham. E para tentar vencer a concorrência com o Bayern de Munique, o clube francês vai oferecer até 120 milhões de euros (R$ 626 milhões) aos Spurs pelo atacante.

Outra disputa do PSG é por Bernardo Silva, do Manchester City. O atacante português também está no radar de Al-Hilal e Al-Nassr, ambos da Arábia Saudita. Os franceses estão dispostos a pagar 80 milhões de euros (R$ 417 milhões) pelo jogador.

Um terceiro nome para o ataque é João Félix, do Atlético de Madrid. O jogador português, que esteve emprestado ao Chelsea nos últimos seis meses, foi um pedido do novo técnico Luis Enrique, segundo o site "Relevo" e a rádio "Cadena SER". Além dele, Osimhen, do Napoli, e Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, são outras opções para centroavante.