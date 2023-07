Marta afirma que a próxima Copa do Mundo será sua última

Maior nome da história do futebol feminino brasileiro, Marta afirmou que a próxima Copa do Mundo que disputar, neste ano, será a sua última. Questionada se poderia repetir a trajetória da ex-companheira de Seleção, Formiga, que jogou sete mundiais, a camisa 10 afirmou que parará nas seis edições.

"Sim, será minha última Copa do Mundo. Desculpa, Formiguinha, mas não dá mais, não. A gente tem que entender que chega uma hora que a gente tem que priorizar outras coisas", declarou Marta.

"Só tenho a agradecer por ter vivido esses anos todos na seleção, e ter a oportunidade de ir para mais uma Copa do Mundo, a sexta, para mim é algo surreal", complementou.

Marta é a maior artilheira da história da seleção brasileira, com 119 gols. Além disso, o maior nome da história do futebol feminino brasileiro é a maior vencedora do prêmio de melhor jogadora da Fifa, com seis títulos, sendo cinco consecutivos (2006 até 2010).

O Brasil vai estrear na Copa do Mundo de Futebol Feminino no dia 24, contra o Panamá. Depois, jogará contra a França no dia 29 e enfrentará a Jamaica no dia 2 de Agosto. O Mundial será disputado na Austrália, com a final marcada para o dia 20 de agosto.