Firmino realiza exames e assina com clube saudita até 2026

O atacante Roberto Firmino é mais uma estrela na Arábia Saudita. O jogador, de 31 anos, acertou com o Al-Ahli, realizou exames médicos nesta segunda-feira (3) e assinou contrato até 2026. O brasileiro estava livre no mercado após encerrar o vínculo com o Liverpool, da Inglaterra.

No Al-Ahli, Firmino terá a companhia do goleiro Edouard Mendy, que estava no Chelsea. O senegalês foi vendido por cerca de 16 milhões de libras (aproximadamente R$ 98 milhões na cotação atual) e também assinou contrato até 2026.

Firmino chegou a ser cogitado pelo Real Madrid, que busca um centroavante após a saída de Karim Benzema para o Al-Ittihad, também da Arábia Saudita. Além de Mendy e Firmino, o Al-Ahli negocia com o volante Fernando, do Sevilla, da Espanha, e o atacante Mahrez, do Manchester City, da Inglaterra.

No Liverpool, Firmino conquistou o Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da Uefa e Supercopa da Inglaterra. Ao todo, foram 361 jogos e 110 gols marcados em oito temporadas.