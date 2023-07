Sem clube, Sergio Ramos é especulado pela equipe de Messi

Livre no mercado após encerrar a passagem pelo Paris Saint-Germain, da França, o zagueiro Sergio Ramos se tornou alvo do Inter Miami, dos Estados Unidos. Descartado pelo Sevilla, da Espanha, o jogador de 37 anos entrou no radar da equipe americana e pode atuar mais uma vez ao lado de Lionel Messi.

Sergio Ramos foi contratado pelo PSG em 2021 após não renovar o contrato com o Real Madrid. Em duas temporadas no clube parisiense, disputou 58 jogos, marcou seis gols e foi bicampeão do Campeonato Francês. O zagueiro optou por não renovar o vínculo e testar o mercado em 2023.

Revelado no Sevilla, Sergio Ramos teve o retorno descartado pelo vice-presidente José María del Nido Carrasco. Além do Inter Miami, o zagueiro espanhol também interessa ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, que recentemente contratou o técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo.