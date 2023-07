Time de JJ quer Pedro

O atacante Pedro, do Flamengo, é mais um jogador que entrou na mira do mundo árabe. De acordo com o GE, o camisa 9 recebeu uma proposta salarial do Al-Hilal seis vezes maior do que seus vencimentos atuais no clube carioca, mas acabou recusando por não se interessar esportivamente em atuar na Arábia Saudita.

O clube estuda uma nova investida, ainda mais agressiva financeiramente, mas sabe que o mais difícil será convencer o jogador a topar o projeto esportivo, já que ele teria menos visibilidade e diminuiria suas chances na seleção brasileira.