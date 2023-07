Lesão no joelho de Rafael é grave

Como já era esperado, a lesão sofrida por Rafael no joelho esquerdo durante o clássico entre Botafogo e Vasco, no último domingo, no Nilton Santos, foi grave. O Glorioso confirmou que o lateral precisará ser submetido a uma cirurgia no local.

Rafael precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do clássico. O jogador deixou o estádio com o joelho imobilizado.

Contratado em 2021 pelo Glorioso, Rafael já teve outra grave lesão pelo clube carioca. No primeiro jogo da temporada de 2022, o lateral machucou o tendão de Aquiles da perna esquerda, precisou passar por uma operação e ficou quase sete meses sem jogar.