Torcida organizada do Palmeiras realiza protesto na sede da CBF: 'Vergonha do futebol'

Rio - A torcida organizada "Mancha Verde", do Palmeiras, organizou um protesto na frente da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (4), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os membros levaram críticas direcionadas a Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem, e mostrou apoio ao auxiliar técnico João Martins.

Os membros da organizada lavaram faixas com os dizeres "CBF a vergonha do futebol", "Wilson Seneme fanfarrão", "Fechados com João Martins", "A arbitragem no Brasil é VARgonhosa" e "VAR Vergonha". O protesto acontece um dia após a entidade emitir uma nota oficial acusando o auxiliar técnico do Palmeiras de xenofobia.



No fim de semana, o Palmeiras empatou com o Athletico-PR por 2 a 2, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Brasileirão, e saiu de campo se sentindo lesado por um cartão vermelho ignorado pelo VAR em lance de agressão contra o atacante Endrick. Após a partida, o auxiliar técnico João Martins afirmou que "não é bom para o sistema" o Verdão ganhar a competição dois anos seguidos.

A entrevista coletiva do auxiliar português não foi bem recebida pela CBF, que emitiu uma nota o acusando de xenofobia e prometendo levá-lo ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para dar explicações sobre a declaração. Na nota, a entidade também classificou a coletiva de João Martins como um "festival de grosserias" e uma tentativa de diminuir o campeonato.

Palmeiras repudiou a nota da CBF . Em defesa do auxiliar técnico português, o Alviverde viu agressividade em divulgar uma nota direcionada ao auxiliar e ao clube, além de relembrar outros erros de arbitragem que prejudicaram o Verdão nos últimos anos, como a eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil de 2022. Na época, a CBF admitiu o erro.

Com o empate diante do Athletico-PR, o Palmeiras chegou aos 23 pontos e viu o Botafogo abrir dez pontos de vantagem na liderança. O Verdão se manteve no quarto lugar, atrás do Grêmio (26) e Flamengo (25). O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (5), contra o São Paulo, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.