Vitor Roque acerta últimos detalhes com o Barcelona e defenderá Athletico-PR até final de 2023

Atacante da seleção brasileira e uma das maiores joias do país, o atacante Vitor Roque, de 18 anos, do Athletico-PR, finalizou suas últimas pendências para ser jogador do Barcelona no ano que vem. Ele irá defender o clube paranaense até o final da atual temporada. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Segundo a imprensa espanhola, o contrato de Vitor Roque com o Barcelona será válido até janeiro de 2029. Ainda não foram divulgados os valores que o clube catalão desembolsará para o Athletico-PR pelo atacante de 18 anos, mas sabe-se que o pagamento será parcelado durante três anos.

Vitor Roque é uma das grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. Revelado pelo Cruzeiro, o atacante teve uma saída conturbada pela Raposa em 2022 e se transferiu para o Athletico-PR no mesmo ano. Desde então, ele é o principal atacante da equipe, ajudando o clube a chegar na final da Libertadores do ano passado e sendo o artilheiro do Furacão no Campeonato Brasileiro deste ano, com sete gols.

Seu bom desempenho no clube paranaense fez com que o atacante fosse convocado por Ramon Menezes para o Sul-Americano Sub-20, onde o Brasil foi campeão e, Vitor Roque, artilheiro.

Além disso, ele foi chamado pelo mesmo treinador para fazer parte da Seleção principal para os amistosos contra o Marrocos. Ao entrar em campo na derrota por 2 a 1 para a quarta colocada da última Copa do Mundo, Vitor Roque se tornou o jogador mais jovem a entrar em campo pela seleção brasileira desde Ronaldo Fenômeno.