Presidente do PSG dá ultimato sobre futuro de Mbappé: 'Não pode sair de graça'

Durante a coletiva de apresentação do técnico Luis Enrique, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi falou sobre os rumores da saída do atacante Kylian Mbappé. O mandatário do clube parisiense declarou que o astro francês prometeu não deixar o clube de graça e reafirmou o desejo de manter o atleta.

"Queremos que ele fique, mas ele não pode sair de graça. Foi o nosso acordo verbal e ele o expressou publicamente em uma entrevista. Então não é discutível. E fiquei realmente chocado ao saber que ele pretendia sair de graça. É muito decepcionante porque Kylian é um garoto fantástico, um verdadeiro cavalheiro, e sair de graça, enfraquecendo o maior clube francês, não é dele. Quando recebi esta informação, fiquei chocado e desapontado", disse.

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024 e o jogador não tem interesse em renovar seu atual vínculo o que possibilitaria uma assinatura de pré-contrato com qualquer clube à partir de janeiro de 2024. O Real Madrid é um dos interessados na contratação do atacante e de acordo com a imprensa europeia, sua pedida salarial é um dos entraves na negociação.