Benfica anuncia retorno de campeão mundial com a Argentina

O Benfica anunciou nesta quarta-feira (5) a contratação do atacante Ángel Di María. O jogador, de 35 anos, retorna ao clube português após 13 anos e assinou contrato de uma temporada, até junho de 2024. O argentino será apresentado nesta quinta (6), em frente à estátua do lendário ex-jogador Eusébio, no Estádio da Luz, em Lisboa.

De volta a casa. pic.twitter.com/6c5yaYZJPN — SL Benfica (@SLBenfica) July 5, 2023

Ídolo do Benfica, Di María foi anunciado às 19h04 (horário de Lisboa), em referência ao ano de 1904 que marcou a fundação do clube. O craque argentino defendeu a equipe portuguesa entre 2007 e 2010, após sair do Rosário Central, da Argentina. Foi o primeiro time europeu do atacante, que também passou por Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus.

Ao todo, Di María disputou três temporadas com o Benfica. Foram 124 jogos, 15 gols e 26 assistências, além de um título do Campeonato Português e duas Taças da Liga. Em 2022/23, o jogador defendeu a Juventus, disputou 40 jogos, marcou oito gols e deu sete assistências. No ano passado, disputou cinco dos sete jogos da Copa do Mundo e brilhou na final contra a França com um gol e uma assistência.