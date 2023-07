Adversário nas oitavas da Libertadores é o Olimpia

O sorteio das oitavas de final da Libertadores definiu ontem que o Flamengo enfrentará o Olimpia, que também é tricampeão da competição (1979, 1990 e 2002) e detentor de um título mundial (1979). O time do Paraguai já esteve em seu caminho nas quartas em 2021. O Rubro-Negro irá selar sua sorte em Assunção.

Embora o Rubro-Negro um dos favoritos a vencer o torneio novamente, dois jogadores uruguaios do clube paraguaio se mostraram confiantes. Segundo o apoiador Alejandro Silva, que acompanhou o sorteio ao lado do goleiro Gastón Oliveira, em algum momento o Olimpia teria que enfrentar um time do potencial do Fla. "Me deem, me deem (eles) agora. Por que reclamar? Uma hora vamos ter que enfrentá-los. Agora, quartas, ou na semi, ou na final", disse Alejandro Silva.

O vencedor pegará Fluminense ou Argentinos Jrs. nas quartas.