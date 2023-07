Liverpool teria oferecido mais de R$ 1 bilhão ao PSG por Mbappé

Rio - O futuro de Kylian Mbappé, de 24 anos, está indefinido. E além do Real Madrid, outra equipe parece querer tirar o jogador do PSG. De acordo com informações do programa de TV " El Chiringuito", da emissora espanhol "Mega", o Liverpool teria oferecido uma proposta de 200 milhões de euros (algo em torno de R$ 1,06 bilhão) pelo francês.

A operação seria a segunda maior da história. Apenas Neymar, vendido pelo Barcelona ao PSG em 2017, por 222 milhões de euros, seria uma transferência mais cara. Mbappé tem contrato com o clube francês até junho de 2024 e já deixou claro que não deseja renovar o seu vínculo.

Formado na base do Monaco, Mbappé defende o PSG desde 2017. Na última temporada, o atacante entrou em campo em 43 jogos, fez 41 gols e deu 10 assistências. Além de seis títulos do Campeonato Francês, o atacante já conquistou a Copa do Mundo pela França em 2018.