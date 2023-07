Conmebol divulga data e horário dos jogos das oitavas de final da Libertadores

Rio - A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (6) a tabela detalhada dos jogos das oitavas de final da Copa Libertadores. Classificado em primeiro lugar no grupo, o Fluminense jogará a primeira partida fora de casa contra o Argentinos Juniors, no dia 1º de agosto, em Buenos Aires, e decide em casa, no dia 8. Já o Flamengo, que ficou no segundo pote, recebe o Olimpia no dia 3 e decide fora, no dia 10, em Assunção.

O único jogo que não teve local definido é o confronto entre Argentinos Juniors e Fluminense, no dia 1º de agosto. A Conmebol aguarda uma vistoria do estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. A última vistoria apontou que o local não tem capacidade para receber mais de 20 mil e as oitavas de final exige estádios com capacidade superior a 20 mil lugares. Na fase de grupos, a exigência era de 10 mil.

Já o jogo de volta entre Fluminense e Argentinos Juniors será no dia 8, no Maracanã. Ambas partidas serão disputadas às 19h (de Brasília). O Flamengo, por sua vez, disputa o primeiro confronto contra o Olimpia, do Paraguai, no dia 3, às 21h, em casa. O duelo de volta que definirá a vaga nas quartas de final será no dia 10, no mesmo horário, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção.

Data e horário dos jogos de ida:

01/08 - 19h - Argentinos Juniors x Fluminense

01/08 - 21h - Bolívar x Athletico-PR

01/08 - 21h - River Plate x Internacional

02/08 - 21h - Nacional-URU x Boca Juniors

02/08 - 21h - Deportivo Pereira x Independiente del Valle

02/08 - 21h30 - Atlético-MG x Palmeiras

03/08 - 19h - Atlético Nacional-COL x Racing

03/08 - 21h - Flamengo x Olimpia

Data e horário dos jogos de volta:

08/08 - 19h - Fluminense x Argentinos Juniors

08/08 - 21h - Athletico-PR x Bolívar

08/08 - 21h - Internacional x River Plate

09/08 - 21h - Boca Juniors x Nacional-URU

09/08 - 21h - Independiente del Valle x Deportivo Pereira

09/08 - 21h30 - Palmeiras x Atlético-MG

10/08 - 19h - Racing x Atlético Nacional

10/08 - 21h - Olimpia x Flamengo