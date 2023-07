Militão aprova escolhas por Diniz e Ancelotti: ‘Seleção está em boas mãos’

Rio - Figurinha carimbada em grande parte das convocações da seleção brasileira, o zagueiro Éder Militão aprovou a decisão da CBF de escolher Fernando Diniz como treinador interino até a chegada de Carlo Ancelotti, em julho de 2024. Para o zagueiro do Real Madrid, a parceria entre os dois técnicos tem tudo para dar certo, caso se confirme.



“Ancelotti e Diniz são pessoas maravilhosas. Tenho certeza que a Seleção está em boas mãos. Espero que tenham ótimos trabalhos. São pessoas boas”, disse Militão ao “ge”.



O defensor revelou que tem uma relação “de pai e filho” com Ancelotti, com quem trabalha desde 2021 no Real Madrid. Ao lado do italiano, Militão conquistou seis títulos.



“É uma conversa sadia, de trabalho. Tem as brincadeiras nossas também. É uma relação muito boa. Graças a Deus tenho uma relação com ele como se fosse de pai e filho. Fico muito feliz pelo carinho que ele tem por mim. Não só por mim, mas ele consegue transmitir isso para todo mundo. É uma pessoa muito amada, muito aberta, fala o que pensa, as pessoas escutam bastante. Ele sempre quer o bem de todos”, afirmou o brasileiro.



Segundo Militão, os brasileiros do Real Madrid têm conversado sobre Seleção com Ancelotti, que leva a situação com bom humor.



“Ele sempre está brincando com a gente, começou a brincar falando que já estava lá [na seleção], mas a gente nem entrava muito nesses assuntos porque é muito delicado. Ele é nosso técnico no Real Madrid e vai ser nosso técnico na seleção, então a gente não ficava muito com esse assunto, mas de vez em quando a gente brincava. Ele está [feliz e empolgado]. Pode ter certeza que ele vai dar o melhor, porque, para mim, ele é um dos melhores. Nem precisa falar o que ele já fez na história. É um dos melhores”, contou.



Sobre Fernando Diniz, Militão revelou ter admiração pelo técnico do Fluminense, a quem conheceu quando ainda era jogador do São Paulo.



“Quando eu conheci o Diniz, ele ia bastante ver os treinos no São Paulo quando o Rogério Ceni estava no São Paulo. A gente sempre conversava. É uma pessoa muito amável. Tem seus jeitinhos no campo, aquele jeitinho nervoso, mas acho que é normal da pessoa”, finalizou.