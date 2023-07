Fluminense e Vasco entram na disputa por volante com passagens por Corinthians e Palmeiras

Rio - Fluminense e Vasco seguem na ativa no mercado de transferências. O Tricolor e o Cruz-Maltino entraram na briga pelo volante Bruno Henrique, que teve passagens por Corinthians e Palmeiras e atuou pelo Al-Ittihad na última temporada. As informações são do portal "Goal".

Os dois clubes consultaram a situação do volante que, atualmente, está livre no mercado. Eles entraram na disputa com Internacional e Corinthians pelo jogador de 33 anos. O clube gaúcho, inclusive, já apresentou uma proposta para Bruno Henrique que iria até 2024.

Além deles, o Cruzeiro também monitora o jogador, entretanto os valores assustam a diretoria da Raposa. O clube mineiro acredita que será difícil entrar em uma disputa financeira por um atleta tão cobiçado.

Bruno Henrique teve ciclos vitoriosos no Palmeiras e no Corinthians. Ele foi campeão brasileiro pelas duas equipes de São Paulo e ganhou uma Libertadores pelo Verdão. Além disso, ele foi vencedor da Liga da Arábia Saudita pelo Al-Ittihad na última temporada.