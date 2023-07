Seleção Feminina treina pela primeira vez com bola em Gold Coast

Em preparação para a Copa do Mundo, a Seleção Feminina fez o primeiro treino com bola em Gold Coast, na Austrália, nesta quinta-feira, 06. A atividade aconteceu durante o período da manhã, no campo do Resort Royal Pines.





"O primeiro treino de hoje foi uma introdução ao campo, as meninas estão vindo de um jet leg. Ontem fizemos um trabalho de academia, mas hoje, fomos para o campo pra sentir a grama. Fizemos um aquecimento bem descontraído e com competição, trabalhando um pouquinho a qualidade de movimento, coordenação, e pra ligar a cabeça", explicou Ivi Casagrande, preparadora física da Seleção, ao site da CBF.

"Fizemos também o monitoramento de carga desse treino que é mais tranquilo e, no final, fiz um trabalho individual com algumas meninas que é pra exercitar um pouco mais o condicionamento físico porque temos essas duas semanas pra fazer isso antes da Copa do Mundo começar", completou.

Já no período da tarde, as jogadoras realizaram um trabalho de força na academia do hotel. Conforme informou a CBF, a Canarinho ainda terá treinos na sexta-feira, no sábado e no domingo. Na segunda-feira, o grupo estará de folga.

PROGRAMAÇÃO DO BRASIL

A Seleção ficará no Hotel Resort Royal Pines, em Gold Coast, na Austrália, entre os dias 04 e 18 de julho.

Já durante a primeira fase do torneio, a delegação ficará concentrada em Brisbane, onde terá um hotel e um CT exclusivos à disposição.

O Brasil está no Grupo F do Mundial, ao lado de Panamá, Jamaica e França. Já a estreia será no dia 24 de julho, às 08h (de Brasília), contra o Panamá no Hindmarsh Stadium.