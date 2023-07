Daniel Borges, ex-Botafogo, é anunciado como nova contratação de clube da Série A

Ex-lateral do Botafogo, Daniel Borges foi anunciado nesta quinta-feira (06) como o novo reforço do América-MG. O jogador retorna ao Coelho, onde já atuou entre 2020 e 2021, em empréstimo junto ao Alvinegro válido até o final de 2024.



É DO #COELHÃO!



Com uma boa passagem entre 2020 e 2021, o lateral-direito Daniel Borges acerta com o Clube por empréstimo até o fim de 2024!



https://t.co/znrQ89JVZJ#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/LN1Js90U2h — América FC (@AmericaFC1912) July 6, 2023 Daniel Borges se tornou a terceira opção da lateral direita do Botafogo, atrás de Di Plácido e Rafael. Em 2023, o jogador apenas entrou em campo nove vezes, sendo sete dessas ocasiões no Campeonato Carioca, uma na Copa do Brasil e uma no Campeonato Brasileiro. Daniel tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2024.

O lateral chegou no Botafogo em 2021, em empréstimo junto ao Mirassol. Visando subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Daniel Borges foi um dos principais nomes da defesa do Alvinegro daquele ano, resultando na sua compra em definitivo no ano seguinte para a disputa da Série A.



Titular absoluto em 2022, o jogador de 30 anos perdeu espaço após a chegada de Di Plácido e com a recuperação da forma física de Rafael, que sofreu uma séria lesão no Campeonato Carioca do ano passado e não conseguiu atuar muito naquela temporada.