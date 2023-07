Luiz Araújo veio pra somar

Primeiro reforço de Jorge Sampaoli no Flamengo, Luiz Araújo fez sua estreia na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, na última quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Apesar de ter atuado por apenas 18 minutos, o atacante já deu seu cartão de visitas e mostrou que pode ser uma arma importante pro Rubro-Negro.

Poucos minutos após entrar em campo, Luiz Araújo deu uma arrancada pelo lado direito, puxando o contra-ataque do Flamengo, e lançou linda bola para Bruno Henrique. O camisa 27 tentou encobrir o goleiro, mas a bola passou rente à trave e foi para fora.

"Estou muito feliz por esse momento que estou vivendo aqui. Ali pude fazer uma grande jogada, mas infelizmente não foi gol. Mas vou seguir trabalhando, sempre caladinho", disse após a partida.