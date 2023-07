Fogão busca lateral-direito

Com investimentos mais reduzidos para a janela de transferências no meio do ano, o Botafogo recebeu a autorização de John Textor de um incentivo extra para repor a lesão de Rafael. O lateral, de 32 anos, não deverá ter condições de atuar em 2023 e o clube carioca procura um substituto. As informações são do Canal do TF.

Rafael sofreu uma lesão ligamentar e passou por uma operação para reconstruir o tendão patelar do seu joelho esquerdo. Com isso, o clube passou até somente Di Placido para a posição e promoveu Wallison, do sub-23, para os treinos.

O Alvinegro observa o mercado em busca de alguns reforços. Nomes como o do uruguaio Mateo Ponte, de 20 anos, que está valorizado depois de ter sido campeão do Mundial Sub-20, vem sendo ventilados. Além disso, Guillermo Soto, de 29 anos, que atua pelo Hucarán, da Argentina, e pela seleção do Chile, também é opção.