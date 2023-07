Ancelotti teria se irritado com 'anúncio da CBF' e staff ainda crê em renovação com o Real, diz jornal

Rio - Esperado pela CBF para assumir a seleção brasileira em 2024, o treinador Carlo Ancelotti não teria ficado muito satisfeito com o anúncio da entidade de que o italiano já está apalavrado para comandar a equipe verde e amarela. As informações são do jornal espanhol "AS". Ao anunciar Fernando Diniz como interino, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, cravou o acordo com o atual técnico do Real Madrid.

"Tem muitos treinadores bons no Brasil, e Diniz foi por conta de trabalho que entendi que era inovador, a partir do momento em que ele fez trabalho no Audax. Depois, passou por outros clubes tendo a mesma filosofia de jogo, sem ficar mudando. Sempre teve o mesmo método e gostei muito pela renovação que ele fez, das aplicações táticas. Então, é um treinador que realmente a proposta de jogo dele é quase parecida também com a do treinador que assumirá a partir da Copa América, o Ancelotti. Tem quase o mesmo tipo de proposta de jogo", afirmou o presidente da CBF na última terça-feira.

Segundo a publicação, a divulgação não teria agradado o italiano e também o Real Madrid. Além disso, a publicação ainda afirma que o staff de Carlo Ancelotti ainda acredita que o técnico poderá ter seu contrato renovado para depois de junho de 2024, o que inviabilizaria a ida do comandante para a seleção brasileira.

Fernando Diniz, que dirige o Fluminense, foi anunciado como treinador interino da seleção brasileira. Ele irá conciliar os dois cargos e assinou um vínculo de um ano com a CBF.