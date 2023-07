José Aldo chora em cerimônia do Hall da Fama do UFC: 'Nunca foi fácil'

Um dos maiores campeões da história do UFC, José Aldo entrou oficialmente no Hall da Fama do UFC. O ex-campeão peso-pena foi homenageado em cerimônia realizada em Las Vegas na noite de quinta-feira (6).

Em seu discurso, o lutador, bastante emocionado, falou sobre as dificuldades que passou no início de carreira, além de revelar que sempre acreditou no sonho de ser campeão da maior categoria de MMA do mundo.

"Minha jornada dentro do MMA nunca foi fácil. Dormi na academia. Abdiquei de muita coisa pra ser um campeão. Mas sempre soube que poderia ser o campeão do UFC e sempre fiz o que era preciso pra ser", conta Aldo.

O novo "Hall da Fama" também citou seu tempo de invencibilidade na organização e declarou ser o maior campeão da sua categoria de peso.

"Quando Dana White me deu o cinturão, sabia que tinha atingido meu objetivo por isso. Agora era hora de continuar minha carreira. Mesmo sabendo que tinha atingido meu objetivo de ser campeão do UFC, minha carreira foi melhor do que eu imaginava. Fiquei invicto no UFC por muito tempo, defendi meu cinturão por muito tempo e me tornei o melhor peso-por-peso desse esporte. O maior campeão peso-pena do UFC", disse.



Aos 36 anos, José Aldo possui uma carreira consolidado no mundo das lutas. Conquistou seu primeiro cinturão peso-pena no extinto WEC e unificou o título no UFC onde o defendeu por oito vezes, sendo sete seguidas. Anunciou sua aposentadoria do MMA em setembro de 2022 com um cartel de 31 vitórias e 8 derrotas.