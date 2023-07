Renovação de Everton Ribeiro

O contrato de Everton Ribeiro acaba no final do ano, mas o camisa 7 declarou que ainda não foi procurado pela diretoria rubro-negra para tratar sobre a renovação.

"Até agora não conversamos sobre isso, mas quando for a hora, meus empresários e representantes vão ver o que é melhor para todo mundo", disse o meia, que completou:

"Sou muito identificado com o Flamengo, espero continuar marcando a história, ganhando títulos. Na hora certa vamos ver isso para todos ficarmos felizes", declarou em entrevista ao GE.

O contrato do meia expira em dezembro deste ano. Ou seja, Everton Ribeiro já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe, uma vez que está nos últimos seis meses de contrato com o Flamengo.

O Corinthians chegou a sondá-lo, mas o atleta não demonstrou interesse em sair do Mengão.