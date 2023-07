Bia Haddad supera romena e põe Brasil pela primeira vez nas oitavas de Wimbledon em 47 anos

Inglaterra - Bia Haddad Maia está nas oitavas de final de Wimbledon. Jogando contra a romena Sorana Cirstea neste sábado, a brasileira número 13 do ranking voltou a vencer um primeiro set depois de nove jogos, o primeiro em Wimbledon, para garantir classificação na terceira rodada. Com uma grande atuação, Bia Haddad venceu Cirstea por 2 sets a 0, com parciais de duplo 6/2.



Bia Haddad Maia é a primeira brasileira desde Maria Esther Bueno, em 1976, a chegar nas oitavas de final em Wimbledon. Ela também iguala o feito de Maria Esther ao alcançar as oitavas de dois Grand Slams no mesmo ano. Após 21 anos, esta também é a primeira vez que um brasileiro alcança a fase oitavas de final de Wimbledon em simples no masculino ou feminino, o que havia acontecido pela última vez com André Sá, em 2002.



Com o resultado tranquilo diante da romena número 37 do ranking da WTA, Bia volta a vencer um jogo que não seja de virada após seis partidas. O resultado positivo veio após apenas 1h30 em quadra, o que é importante para a brasileira evitar desgaste na sequência da competição, principalmente com seu histórico recente de lesões.



Após vitórias difíceis de virada contra a casaque Yulia Putintseva e contra a também romena Jaqueline Cristian, Bia Haddad mostrou mais frieza e controle do jogo nesta terceira rodada. A adversária de Bia nas oitavas de final virá do confronto entre a britânica Katie Boulter e a casaque Elena Rybakina. Com céu nublado em Londres na manhã deste sábado, a chuva começou a cair apenas ao fim da partida, mas as demais disputas do dia poderão ser interrompidas.



Dos oito primeiros games, somente três não chegaram no 40/40. Com frieza, a brasileira foi melhor nas definições, ganhou confiança ao conseguir duas quebras logo cedo e encaminhou a vitória no set por 6/2. Apesar da ótima vantagem no placar, o primeiro set foi mais difícil do que o resultado final sugeriu.



No segundo set, Bia Haddad seguiu ditando o ritmo do jogo e conseguiu uma vantagem ainda mais tranquila, abrindo 4 a 0 de forma muito rápida. A paulistana mais uma vez iniciou o set com duas quebras e, durante os serviços da Bia, Cristea não chegou a pontuar. Bia ainda fez quatro aces para manter a vantagem de forma tranquila.



Sorana Cirstea confirmou seus dois serviços seguintes, mas não conseguiu quebrar o saque de Bia, que encaminhou o resultado de 5 a 2 e foi sacar para as oitavas de final. Bia não sentiu o peso do set decisivo e, mais uma vez, fechou de forma impecável, vencendo todos os pontos para confirmar a vaga nas oitavas de final.