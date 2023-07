Athletico-PR bate o pé e ida de Vitor Roque ao Barcelona deverá render R$ 400 milhões

Rio - A operação envolvendo a ida de Vitor Roque para o Barcelona deverá render uma verba a mais ao Athletico-PR. De acordo com informações do portal "GE", o Furacão bateu o pé e conseguir convencer o clube espanhol a desembolsar algo em torno de 74 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões), entre fixo, bônus e impostos.

Inicialmente, a operação seria de 40 milhões de euros (algo em torno de R$ 209,4 milhões). Vitor Roque deverá continuar no Athletico-PR até o fim da atual temporada e se apresentar ao Barcelona no começo de 2024. O Furacão ainda irá manter cerca de 20% do atacante.

Com passagem pela base do Cruzeiro, Vitor Roque chegou ao Athletico-PR no ano passado. Em pouco tempo se tornou peça fundamental na equipe, fazendo gols importantes na campanha que levou o Furacão ao vice-campeonato da Libertadores no ano passado. Em 2023, o jovem atuou em 30 jogos, fez 15 gols e deu cinco assistências.