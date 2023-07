Max Verstappen faz 5ª pole seguida no GP da Inglaterra; Norris e Piastri fecham top 3

Inglaterra - Lando Norris quase conseguiu a pole position do GP da Inglaterra neste sábado, mas Max Verstappen mostrou por que lidera o campeonato. O piloto da Red Bull fez tempo 1m26s720 no terceiro setor para largar na frente. Com isso, o inglês da McLaren larga na primeira fila, com seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, vindo logo atrás na terceira colocação.



Os dois carros da Ferrari virão logo na sequência, com Charles Leclerc e Carlos Sainz. Logo em seguida vem a dupla britânica da Mercedes, com George Russell e Lewis Hamilton. Fechando o top 10 estão Alexander Albon, Fernando Alonso e Pierre Gasly. A corrida no GP da Inglaterra tem largada marcada para às 11h deste domingo.



"Fiquei surpreso de ver os dois ali, mas é muito bacana ver a McLaren nesta condição. Estou muito feliz por estar na pole. O Q1 e o Q2 estavam muito molhados e, apesar de termos um carro bom, a gente não precisa estar o tempo todo no limite. No Q3 sim demos tudo, mas a diferença para a McLaren não foi tão grande", disse Verstappen na entrevista pós-treino. Esta é a 27ª pole de Verstappen na carreira, a sétima em 2023 e quinta consecutiva.



"Foi uma volta muito boa, a 2 décimos para estar na pole. Já estava próximo no Q1 e Q2, foi muito bom. A gente quase pegou o primeiro lugar, mas o Max sempre acaba com a brincadeira. A última corrida na Áustria já foi muito boa, colocamos um trabalho duro nos últimos dias e é muito bom fazer isso em nosso país. Trabalho incrível. O Zak (Brown, CEO da equipe) está feliz?", brincou Norris.



Os pilotos vieram para a rodagem de voltas rápidas tentando bater um tempo já muito bom de 1m27s084 feito por Verstappen. Norris conseguiu até superar o holandês, mas Verstappen elevou ainda mais o padrão para retomar a pole position. Fechando o Top 3 está mais um piloto da McLaren, com ótima volta de Oscar Piastri.



Com apenas 0s019 de desvantagem para Alonso, Sergio Pérez ficou pelo caminho logo no Q1 e foi eliminado junto com Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Nyck de Vries e Magnussen. A má fase do mexicano da Red Bull permanece. Após ficar pelo Q2 nos GPs da Espanha, Canadá e Áustria, ele havia caído no Q1 também em Mônaco.



No Q2, Verstappen passou com o melhor giro, com tempo de 1min29s428. Leclerc estava na cola, mas na última volta caiu para o sexto melhor tempo do Q2. Piastri veio embalado para o Q2 com o segundo melhor tempo, seguido por Norris, Albon e Sainz.



Os pilotos encararam chuva na reta final do terceiro treino livre e, com o céu nublado, tentaram fazer os melhores tempos logo no início do Q1, quando a chuva havia cessado. Hamilton perdeu a pista e foi dada bandeira amarela logo no começo do classificatório. Oito vezes vencedor em Silvertone, o britânico se recuperou e foi para o Q2.



Quem não seguiu adiante foi Magnussen, que teve um problema mecânico em seu carro e parou no meio da pista no Q1. O dinamarquês abandonou o carro no momento em que foi dada bandeira vermelha na etapa. No fim de sua última volta, Bottas teve problemas no carro e abandonou o carro na pista, mas garantiu classificação para o Q2.



TL3



A chuva marcou presença em Silverstone desde o terceiro treino livre, nos 25 minutos finais de sessão. Leclerc foi o mais rápido, apostando em pneus macios e com tempo de 1m27s419. Logo na sequência vieram Alexander Albon e Fernando Alonso. O líder do campeonato, Max Verstappen, começou na frente, mas terminou os treinos livres com o oitavo melhor tempo. Gasly foi o quarto mais rápido do treino livre, seguido por Hamilton, Sainz e Sargeant. Atrás de Verstappen, completando o top 10 estiveram Russell e Tsunoda.