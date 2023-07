Atacante do Corinthians foi assaltado após treinamento, afirma namorada

Rio - Atacante do Corinthians, Gustavo Mosquito foi assaltado na saída do CT após treino na última sexta-feira. O episódio foi relatado pela namorada do jogador, Rafa Sottomaior, que revelou que um dos criminosos chegou a usar uma arma para golpear o jogador na cabeça.



"Estou fazendo esse vídeo, infelizmente, para dizer que o Gustavo foi assaltado. Foi voltando do treino, saindo do CT, dois rapazes armados assaltaram ele. Levaram o celular dele, a aliança e o tênis. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Bateram até a arma na cabeça dele, mas ele está bem", disse a mulher.

Nas redes sociais, o jogador também se pronunciou e tranquilizou os seguidores. Atualmente, Mosquito se recupera de uma cirurgia no joelho direito. Após duas temporadas com mais de 50 jogos disputados, o atacante ainda não entrou em campo em 2023 por conta da lesão.



Revelado pelo Coritiba, Gustavo Mosquito foi contratado pelo Corinthians em 2019 e somou passagens por empréstimo no Vila Nova, Oeste e Paraná. Ao todo, o atacante de 25 anos tem mais de 130 partidas pelo clube paulista, com 11 gols anotados.