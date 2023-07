Em tom melancólico, Kylian Mbappé se vê pouco reconhecido no futebol francês

Rio - O atacante Kylian Mbappé, de 24 anos, deseja deixar o PSG e muito disso tem a ver com a visão que ele entende que o futebol francês tem dele. Campeão do mundo pela sua seleção em 2018, o jovem acredita que é pouco reconhecido pelos seus compatriotas.

"As pessoas na França me viram crescer, me veem o tempo todo no PSG ou na seleção. E há anos venho marcando muitos gols. Então, para as pessoas, isso se torna normal", afirmou em entrevista à revista France Football.

Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024 e já deixou claro que não irá renovar. O Liverpool e Real Madrid tem interesse na sua contratação, mas o atacante teria preferência por atual pelo clube espanhol.

O atacante foi formado na base do Monaco, e desde 2017 atua pelo PSG. Na equipe de Paris, Mbappé conquistou seis títulos do Campeonato Francês, mas jamais conseguiu fazer o clube levantar uma Liga dos Campeões.