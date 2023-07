Ex-lateral do Botafogo nega ter tentado matar irmão: 'Todos sabem o quanto somos próximos e amigos'

Rio - O ex-jogador do Botafogo, Régis, de 34 anos, utilizou suas redes sociais neste sábado para abordar a sua prisão na última semana. Ele detido em flagrante, acusado de ter ferido o irmão, Rafael, com golpes de faca, durante uma discussão no município de Corrente, distante 840 km ao sul de Teresina, na última quarta. Em seu perfil no Instagram, o jogador afirmou que jamais atentaria contra a vida do seu irmão.

"Infelizmente, como nas melhores famílias, existem atritos e diferenças. Na minha família não é diferente. Eu e meu irmão passamos por uma situação muito difícil nesses dias, não somente pelo fato em si, mas sim pela crueldade e distorção de alguns fatos noticiados pela mídia oportunista que disseminam ódio e discórdia no intuito de obter ibope, mas essa não é a ideia aqui (porque com esses a gente vai lidar de uma outra maneira). Todos que nos conhecem intimamente sabem o quanto somos próximos e amigos. Todos nós temos excessos e por vezes pagamos muito caro por eles, obtemos consequências, mas o melhor disso tudo é saber lidar com todas elas com hombridade, humildade e maturidade", disse.

Na última quinta, Régis teve liberdade provisória concedida depois de passar por audiência de custódia. O lateral-direito irá responder às acusações em liberdade. Não foi a primeira vez que Régis foi detido. Em 2018, tentou invadir o apartamento do vizinho, em Brasília. Já em 2019, foi detido em Maceió e em Sorocaba.

Além do Botafogo, Régis teve passagens por São Paulo, CSA, São Bento, Chapecoense, Ponte Preta, Bahia e outros. Em 2023, defendeu o São Caetano e foi titular na campanha da Série A2 do Campeonato Paulista.