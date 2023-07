Inter Miami confirma data de apresentação de Lionel Messi

O Inter Miami anunciou na última sexta-feira a data de apresentação do astro Lionel Messi. A equipe da MLS (Major League Soccer) confirmou que o evento será realizado no dia 16 de julho, a partir das 21h (horário de Brasília), no DRV PNK Stadium, casa do novo time do astro argentino.



O evento, chamado de "The Unveil" (A Apresentação, em tradução livre), deve contar com as presenças ilustres de Sergio Busquets, novo reforço do Inter Miami, e de Jordi Alba, que também deve ser contratado. Além disso, terão shows e palestras, conforme divulgado pelo comunicado do clube através da Agência EFE.



O Inter Miami é o último colocado na tabela da Conferência Leste da MLS, com apenas 17 pontos conquistados. Em 20 jogos na atual temporada, o time de Lionel Messi venceu apenas cinco, empatou dois e perdeu três. Na Liga dos EUA, não há rebaixamento.

Após acertar a chegada de Lionel Messi, o Inter Miami correu contra o tempo para trazer velhos conhecidos do astro argentino, campeão da última Copa do Mundo, trazendo Sergio Busquets e o técnico Tata Martino, que trabalharam com o craque nos tempos de Barcelona.